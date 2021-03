45 bis 50 Test pro Stunde

Hinter Lisa Wenninghoff , Jutta Volkery, Gerd Egbring und ihren Teams liegt eine Menge Arbeit. Schon seit zwei Wochen reift die Idee, in der Töpferstadt Covid-19-Schnelltest-Stationen einzurichten. Am gestrigen Dienstag nahm die gemeinsame Einrichtung der Alten-Stadt-, der Lamberti- und der Stüwwenkopp-Apotheke ihren Betrieb an der Professor-Gärtner-Straße 3 auf. Das Testzentrum soll aber nicht das einzige seiner Art bleiben. Ein weiteres, gemeinschaftliches aller Ochtruper Apotheken ist ab nächster Woche am ehemaligen DRK-Heim an der Piusstraße geplant.

Erst am Montagabend sei die endgültige Zusage vom Kreis Steinfurt gekommen, dass sie mit ihrem Testzentrum starten dürfen, erzählt Lisa Wenninghoff. Die Leiterin der Stüwwenkopp-Apo­theke hatte bei der Planung und Koordination den Hut auf, Jutta Volkery von der Lamberti-Apotheke verantwortete unter anderem das Hygienekonzept, angestoßen wurde die Idee von Gerd Egbring, der die drei genannten Apotheken betreibt.

Lockerungen durch vermehrte Testungen abfangen

„Unser Ziel ist es, die Testung jetzt umzusetzen“, erklärt Lisa Wenninghoff. Vor allem die Lockerungen der Schutzverordnung gelte es nun über vermehrtes Testen abzufangen. Doch „mal eben so“ sei so etwas nicht zu auf die Beine zu stellen, betont die Apothekerin. Sie ist froh, dass die Teams aus allen drei Apotheken bei den Vorbereitungen mitgezogen haben. Auch ihr Mann sei eingespannt worden und habe mit Erlaubnis seines Arbeitgebers die gesamte Software eingerichtet. „Organisation ist wichtig, bedenkt man, dass nun 20 000 Einwohner pro Woche einen Testanspruch haben“, sagt sie.

Das sind die fünf Öffnungsschritte zur Lockdown-Lockerung 1/17 Bund und Länder sagen, dass die Anstrengungen gegen die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten sich gelohnt hätten - es konnten niedrigere Inzidenzen erreicht werden. Deshalb haben sie sich auf fünf Öffnungsschritte geeinigt. Diese sollen in den Ländern teils in Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens greifen. Ein Überblick. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Kontakte zu begrenzen bleibt weiterhin das wichtigste Instrument gegen die Pandemie. Dennoch brauchen Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft Planungsperspektiven, wie und wann Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Foto: picture alliance/dpa/AP/Thomas Peipert

Die größere Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests ist dabei ein Baustein, das Pandemiegeschehen positiv zu beeinflussen. Bund und Länder haben sich bei ihrem Beratungen am 3. März auf Öffnungsschritte geeinigt, die sich überwiegend am Infektionsgeschehen orientieren. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Die fünf Öffnungsschritte im Überblick: Foto: picture alliance/dpa/AP POOL/Markus Schreiber

Öffnungsschritt 1 – Schulen, Kitas, Friseure Der erste Öffnungsschritt ist bereits zum 1. März erfolgt. Angesichts sinkender Infektionszahlen konnten Bereiche der Schule und der Kinderbetreuung wieder öffnen. Auch Friseurbetriebe haben bundesweit unter Hygieneauflagen wieder geöffnet. Außerdem gibt es einzelne weitere Öffnungen in den Ländern. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Öffnungsschritt 2 – Buchhandlungen und körpernahe Dienstleistungen Der zweite Öffnungsschritt ist ab dem 8. März vorgesehen. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte werden dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Sie können somit auch mit entsprechenden Hygienekonzepten und einer Begrenzung der Anzahl von Kunden wieder öffnen. Vorgesehen sind eine Kundin oder ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für jede weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt

Ebenfalls ab 8. März können die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen. Für Dienstleistungen, bei denen nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann (etwa Kosmetik oder Rasur), sind ein tagesaktueller negativer Covid-19 Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden sowie ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung. Foto: picture alliance/dpa/Andreas Arnold

Öffnungsschritt 3 – Einzelhandel, Museen, Außensport Ein dritter Öffnungsschritt ist in den Ländern ab dem 8. März abhängig vom Infektionsgeschehen möglich. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Öffnung des Einzelhandels. Dabei ist die Zahl der Kunden im Geschäft begrenzt – auf eine Kundin oder einen Kunden pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter. Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE/Georgios Kefalas

Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Einzelhandel kann mit Terminshopping-Angeboten öffnen („click and meet“): eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche mit Terminbuchung für einen begrenzten Zeitraum Museen, Galerien, zoologische/botanische Gärten und Gedenkstätten mit Terminbuchung Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren – im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen Foto: picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm

Dabei ist eine sogenannte Notbremse vorgesehen: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Öffnungsschritt 4 – Außengastronomie, Theater, Sport Der vierte Öffnungsschritt ist abhängig vom Infektionsgeschehen und kann erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Öffnung der Außengastronomie Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich Foto: picture alliance/dpa/BERNAMA/Mohd Asri Saifuddin Mamat

Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Dabei ist eine sogenannte Notbremse vorgesehen: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Foto: picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Öffnungsschritt 5 -Freizeitveranstaltungen, Einzelhandel, Sport Der fünfte Öffnungsschritt kann – wiederum in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen – erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem vierten Öffnungsschritt in dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Freien Kontaktsport in Innenräumen Foto: picture alliance/dpa/Carmen Jaspersen

Bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz zwischen 35 und 100 Neuinfektionen/100.000 Einwohner: Öffnung des Einzelhandels. Dabei ist die Zahl der Kunden im Geschäft begrenzt – auf eine Kundin oder einen Kunden pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter. kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich (ohne Covid-19-Test) Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Dabei ist eine sogenannte Notbremse vorgesehen: Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauf folgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert

So geht es weiter Über die Perspektiven für weitere Bereiche wie Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels wollen Bund und Länder bei ihrer nächsten Sitzung voraussichtlich am 24. März beraten. Dabei soll die angelaufene Teststrategie, das Impfen, die Verbreitung von Virusmutanten und andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Foto: picture alliance/dpa/ReutersPool/Hannibal Hanschke

Um die für Bürgerinnen und Bürger kostenlosen Testungen möglichst problemlos zu gestalten, haben sich die drei Apotheken für ein digitales Anmeldeverfahren entschieden. Über ihre Internetseiten ist die Anmeldemaske verlinkt. Die Abfrage der notwendigen Daten erfolgt direkt bei der Anmeldung. Zudem können erforderliche Dokumente heruntergeladen, ausgedruckt und unterschrieben werden. Dazu gehören etwa die Einverständniserklärungen, symptomlos und bei einem positiven Testergebnis mit einer Meldung ans Gesundheitsamt einverstanden zu sein. Dann benötigen Testpersonen nur noch ihren Personalausweis.

Die Testtermine sind jeweils für eine Woche freigeschaltet. Die Apotheken fahren dabei ein ähnliches Prinzip wie die Stadtwerke bei ihrem Buchungssystem fürs Bergfreibad. Und genau wie dort hofft Lisa Wenninghoff, dass beim Anmeldeverfahren für das Testzentrum, digitalaffine Ochtruper Senioren und solche, die bei Online-Anmeldeverfahren nicht so bewandert sind, unterstützen. Denn die Anmeldungen per Telefon neben dem normalen Apothekenbetrieb zu bewerkstelligen, sei einfach nicht machbar. In absoluten Ausnahmefällen sei eine Anmeldung aber auch vor Ort in den Apotheken möglich.

Harmloses Kitzeln statt tränender Augen

Im Testzentrum selbst werden die Ochtruper aufgerufen und der Test durchgeführt. Dabei setzt das Team auf nasale Antigenschnelltests, bei denen ein Abstrich im vorderen Nasenbereich genügt. „Wir schieben nicht bis zum Anschlag durch“, verspricht Lisa Wenninghoff ein harmloses Kitzeln statt tränender Augen. Das Testergebnis werde dann je nach Wunsch per WhatsApp, E-Mail oder auch telefonisch übermittelt. Bei einer positiven Testung erfolgt zudem eine Meldung ans Gesundheitsamt. „Mit diesem System können wir 45 bis 50 Tests in einer Stunde schaffen“, ist Lisa Wenninghoff überzeugt. Für das Testzentrum hat Gerd Egbring teilweise Personal aus den Apotheken abgezogen, aber auch neue Kräfte eingestellt.

Wichtig ist ihm wie auch Lisa Wenninghoff, dass ein Schnelltest lediglich eine Gültigkeit von 24 Stunden hat. „Es handelt sich um ein tagesaktuelles Ergebnis“, stellt die Apothekerin klar. Bei aller Euphorie ob der Lockerungen gelte es trotzdem weiter, wachsam zu sein, Kontakte weiterhin zu minimieren sowie sich an die geltenden Abstands- und Hygienegebote zu halten.