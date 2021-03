In Sachen Straßenbau hat der Baubetriebshof das ganze Jahr über zu tun. In den vergangenen Wochen sind zum Beispiel Frostschäden sichtbar geworden. Die elf Mitarbeiter dieses Bereiches kümmern sich um Ausbesserungsarbeiten. Stehen größere Maßnahmen an, werden sie extern vergeben, schildert Straßenbaumeister Markus Heufert das Prozedere. Es dabei jedem recht machen könne er natürlich nicht. Ein Straßenkontrolleur erfasst das gesamte Jahr über den Zustand des Wegenetzes für das eigene Straßenkataster. Zu den eigenen Kontrollen kommen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die der Kontrolleur überprüft. Die Gesamtlänge des Straßennetzes beträgt in Ochtrup rund 506 Kilometer, inklusive Autobahn, Bundes-, Landes-, Kreis- und privater Straßen.