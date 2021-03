Langzeittherapie als Rettungsanker

Ochtrup/Steinfurt -

Ein 31-jähriger Ochtruper musste sich am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und Versicherungsschutz, unerlaubten Waffenbesitzes und Trunkenheit am Steuer vor dem Amtsgericht Steinfurt verantworten. Die ihm vorgeworfenen neun Taten soll der vierfache Familienvater im Zeitraum von Januar bis November vergangenen Jahres in Laer, Horstmar, Rheine, Ochtrup, Gronau-Epe und Steinfurt-Borghorst unter Bewährung begangen haben.