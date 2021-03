Keine Impfdrängler in Ochtrup

Corona-Immunisierung in den Seniorenheimen

Ochtrup -

Von Anne Steven

Berichte über Impfdrängler, die bei Impfaktionen gegen Covid-19 eine Dosis des Serums abstaubten, obwohl sie laut Priorisierungsliste noch nicht an der Reihe gewesen wären, gab es in den vergangenen Wochen vielerorts. Da kommt natürlich die Frage auf, wie wurde bei den Impfaktionen in den Ochtruper Altenheimen verfahren?