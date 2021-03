Eine 21-jährige Auszubildende aus Ochtrup drückte am Donnerstag die Anklagebank des Jugendschöffengerichts in Rheine. Der Staatsanwalt warf ihr einen Verbrechenstatbestand vor, weil sie am 1. April 2020 für 180 Euro 24 Gramm Marihuana in Och­trup verkauft haben soll und bei ihrer Festnahme 96 Klemmverschlusstütchen mit insgesamt 163 Gramm Marihuana bei sich trug.

„Damit haben Sie die nicht geringe Menge um das Dreifache überschritten“, legte der Staatsanwalt ihr zur Last. Zudem wurden 300 Euro Bargeld aus dem Erlös des Drogenhandels bei ihr sichergestellt.

Weil die junge Frau über die Festnahme auf der Straße in Ochtrup zutiefst geschockt gewesen sei, wie sie sagte, beendete sie sofort den Drogenkonsum und gab ihrem Leben eine radikale Wende, was der Jugendgerichtshelfer bestätigte. „Aktuell ist alles gut“, sagte er wörtlich. Das rettete die Auszubildende vor einer Jugendstrafe. „Erwachsene wären für diese Tat zu ein bis eineinhalb Jahren verurteilt worden“, klärte der Staatsanwalt sie in seinem Plädoyer auf. Angesichts der Tatsache, dass sie nachweislich nichts mehr konsumiere und eine Lehre absolviere, beantragte er aber nur die Feststellung ihrer Schuld nach Jugendstrafrecht. Das Gericht folgte dem Antrag und setzte die Entscheidung über eine Jugendstrafe für ein Jahr zur Bewährung aus mit der Auflage, die Ausbildung fortzusetzen. „Was Sie getan haben, ist ein Verbrechen und keine Kleinigkeit, aber Sie haben rechtzeitig den Schalter umgelegt“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung.

Sofort nach der Anklageverlesung hatte die 21-Jährige unter Tränen ein umfassendes Geständnis abgelegt. „Ich habe schon früh angefangen zu konsumieren, hatte aber kein Geld und bin in den Drogenhandel hineingerutscht. Als ich von der Polizei festgenommen wurde, hatte ich totale Angst und habe mir das Schlimmste ausgemalt“, beschrieb sie ihren Panikzustand, der sie auf den richtigen Weg brachte.

Der Jugendgerichtshelfer verdeutlichte, dass ihr Ex-Freund ebenfalls mit Drogen gehandelt habe und jetzt im Gefängnis sitze. Er kennt die junge Frau seit dem 14. Lebensjahr. „Auf der Suche nach einer Beziehung ist sie an den Falschen geraten“. Sie habe damals viel Stress zu Hause gehabt und früh angefangen zu konsumieren, wahrscheinlich schon ab dem 13. Lebensjahr, wie sie einräumte.