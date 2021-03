Richterin glaubt an Kehrtwende des Ochtrupers

Mehrmals musste der mit Mund- und Nasenmaske bekleidete Staatsanwalt eine Pause machen, als er am Donnerstag im Amtsgericht Steinfurt die nicht enden wollende Anklageschrift verlas. Ein 22 Jahre alter und bis Anfang dieses Jahres in Ochtrup wohnender Mann war zwischen Mitte Juni und Ende Oktober vergangenen Jahres insgesamt 21 Mal beim Schwarzfahren auf den Bahnstrecken Münster-Gronau, Münster-Rheine und Münster-Duisburg sowie beim Ladendiebstahl in einem Ochtruper Verbrauchermarkt erwischt worden. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, in Ochtrup seinen ehemaligen Mitbewohner beleidigt und bedroht sowie einen Schafstall angezündet zu haben.

Vollumfängliches Geständnis

„Das war die schlimmste Zeit meines Lebens“, gab der bereits mehrmals einschlägig vorbestrafte und unter Bewährung stehende Angeklagte alle ihm vorgeworfenen Taten zu. „Ich habe mit 14 Jahren zum ersten Mal einen Joint geraucht“, schilderte der schwer alkohol- und drogenabhängige Täter seinen Lebenslauf. Seine Kindheit und Jugendzeit habe er entweder in Wohngruppen, bei Pflegefamilien oder in der Psychiatrie verbracht. „Mindestens 20 Mal“, ergänzte der 22-Jährige.

Der Gebrauch von Cannabis, Amphetaminen, Alkohol und zuletzt auch Kokain sei an der Tagesordnung gewesen. Um den Genuss von Rauschgiften überhaupt finanzieren zu können, sei er ohne Tickets Bahn gefahren und habe deshalb auch gestohlen. „Ich habe die Schule nach der achten Klasse abgebrochen“, erzählte der Angeklagte.

„ Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. “ Angeklagter

Fachärzte bescheinigten ihm, dass er unter Depressionen sowie einer Verhaltens- und Persönlichkeitsstörung leide. Seit Mitte Januar wohnt und arbeitet der anerkannte Schwerbehinderte in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe in Reken. „Dort fühle ich mich seit vielen Jahren zum ersten Mal richtig wohl“, sagte der Angeklagte. „Ich kenne meinen Mandanten schon länger. Und ich muss sagen, in so einer guten Verfassung wie heute habe ich ihn noch nicht erlebt“, betonte sein Verteidiger. Auch die Bewährungshelferin und ein Mitarbeiter der Rekener Einrichtung bestätigten dem Gericht einen Aufwärtstrend.

Trotz der guten Sozialprognose beantragte der Staatsanwalt eine einjährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Der Verteidiger stellte sich eine Bewährungsstrafe mit Auflagen vor. Die formulierte dann auch die Richterin in ihrem Urteil: zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung mit der Verpflichtung, in der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe dauerhaft zu bleiben, bis Fachtherapeuten eine Suchtfreiheit bestätigen können.