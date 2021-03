Die Ochtruper beziehen ihr Wasser aus dem Werk in Offlum, nahe dem See. 1903 ist es gebaut worden, nachdem der Wasserbedarf durch die Gebrüder Laurenz im Ort deutlich angestiegen und der lehmhaltige Boden der Töpferstadt nicht sehr ergiebig war. Im Münsterländer Kiessandzug in Offlum hingegen waren und sind größere Wasservorräte vorhanden. Das versickerte und dadurch gereinigte Nass wird dort gefördert.