Ein Auto ist am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 54 von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 54 von Gronau in Richtung Ochtrup, kurz vor der Autobahn 31. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein. Einsatzkräfte aus Gronau waren vor Ort. Der Porsche musste abgeschleppt werden. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.