Ersten Ermittlungen nach soll der Audi Combi in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren sein. Schließlich kam es auf einem Feld zum Stillstand. Die Feuerwehr rief einen Großeinsatz aus und organisierte Lichtmasten. Die Einsatzkräfte suchten mit Taschenlampen das Areal nach der verunfallten Person ab, die noch in der Nähe vermutet wurde. Die Feuerwehr Emsdetten rückte zur Unterstützung mit einer Drohne an. Zusätzlich kamen Mantrailer-Hunde der Polizei zum Einsatz. Bis 1 Uhr verlief die Suche ergebnislos. Wir berichten weiter.