So ein Blick in die Vergangenheit, kann ja nicht nur ganz interessant sein, sondern darüber hinaus den eignen Horizont erweitern. Der jüngste Serienteil „Och­trup einst und heute“ zur Welbergener Kirche, der in dieser Zeitung erschienen ist, animierte einen Ochtruper dazu, mal wieder in seinem Privatarchiv zu stöbern. Und dabei stieß er auf einen weiteren Zeitungsartikel, der allerdings schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. In der Veröffentlichung wird von der Einweihung der St.-Dionysius-Kirche am 15. Juni 1908 berichtet. Für die junge Berichterstatterin stellt es sich als gar nicht so einfach heraus, das historische Dokument zu entziffern. Neben der, aus heutiger Sicht, sehr gehobenen Sprache, stellt auch die Schrift eine Herausforderung dar. Doch der Berichterstatterin ist es trotzdem gelungen, sich den Inhalt des mehrseitigen Artikel zu Gemüte zu führen. Bevölkerung in Aufruhr Daraus geht hervor, dass die Einweihung der St.-Dionysius-Kirche das kleine Dorf Welbergen im Jahre 1908 mächtig in Aufruhr versetzte.