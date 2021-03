Dass eine Flugreise annulliert wird, ist in der Regel blöd für die Reisenden, in Zeiten von Corona jedoch auch nicht weiter verwunderlich. Dass die bezahlten Flugtickets jedoch nicht erstattet werden, fällt eher in die Kategorie ärgerlich. Davon können Maren Gries und Janna Kockmann ein Lied singen. Sie hatten für ihren Stammtisch im vergangenen Jahr eine Tour nach Lissabon geplant, die sie aber nicht antreten konnten. Erstattung schien eine Möglichkeit Zwei Mal fünf Flüge von Düsseldorf in die portugiesische Hauptstadt hatten sie im Juli 2019 über die App des Online-Portals „Opodo“ gebucht, eine Nachbuchung erfolgte einen Monat später. Der Gesamtwert: rund 3200 Euro. Im Juni 2020 wollten die elf Ochtruperinnen die Reise antreten, doch im Mai strich die Fluggesellschaft TAP aufgrund der Corona-Pandemie alle ihre Flüge. „Über die Annullierung wurde ich per E-Mail und in der App informiert.