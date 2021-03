Verkehrskonzept: Diskussion in der Politik

Ochtrup -

Von Anne Steven

Entschieden wurden am Dienstagabend im Ausschuss für Infrastruktur in Sachen Nordumgehung und Kreisverkehr an der Kreuzung von Postdamm, Rosenstraße und Schöneberg noch nichts. Doch die Politiker tauschten sich schon mal aus.