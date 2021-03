In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur sind die Ergebnisse der behördeninternen Verkehrsschau diskutiert worden. Unter anderem ging es um die von der SPD beantragten Rückkehr zur Einbahnstraßenregelung vor dem K+K-Markt an der Bahnhofstraße. Rückblick: Im Zuge des Neubaus des Mehrparteienhauses zwischen Töpferstraße und Horststraße und den damit verbundenen Straßensperrungen für den Pkw-Verkehr war die Einbahnstraßenregelung vor dem K+K aufgehoben worden, um die Möglichkeit zu geben, den Parkplatz auch wieder zu verlassen. Die Fürstenbergstraße war zu der Zeit als Einbahnstraße in Richtung Supermarkt ausgewiesen. Mittlerweile ist diese Regelung aufgehoben. Die Fürstenbergstraße ist in beiden Richtungen befahrbar, ebenso wie die Töpferstraße.