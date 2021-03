Die Prioritätenliste ist in zwei Teilen gegliedert: in bereits abgelöste und teilweise nach Baugesetzbuch (BauGB) abzurechnende Grundstücke sowie in nach BauGB noch zu veranlagende Stadtstraßen. Bei abgelösten Straßen haben die Anlieger ihre Straßenbaubeiträge bereits bezahlt, zu veranlagen bedeutet, dass die Anlieger die Beiträge noch zahlen müssen. In den Prioritätenlisten werden für auszubauende Straßen nach unterschiedlichen Kriterien Punkte vergeben. Je höher die Punktzahl, umso näher rückt der Ausbau. Auf der Liste 1 steht der Schlehenweg an Position vier.