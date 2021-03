In Ochtrup waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei berichtet, gelangten an der Brookstraße unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Glasschiebetür in den Verkaufsraum einer Bäckerei. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr. In der Bäckerei öffneten die Täter offenbar sämtliche Türen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. An der Bahnhofstraße versuchten Unbekannte, zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in den Verkaufsraum einer Bäckerei zu gelangen. Dies misslang jedoch. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55 entgegen.