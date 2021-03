Zuvor hatte Bauamtsleiterin Karin Korten „ganz kurz im Vogelflug“ noch einmal die Ergebnisse des beauftragten Fachbüros skizziert und auf das Raumproblem an den drei weiterführenden Schulen hingewiesen. Die Stadt als Schulträgerin steht voll hinter dem entwickelten konzeptionellen Rahmen und schlägt eine stufenweise Umsetzung der baulichen Maßnahmen vor. Den Anfang soll dabei die Erweiterung der Realschule sowie des Verwaltungstraktes des Gymnasiums machen. Zudem möchte die Kommune die räumliche Systematisierung aller Bestandsgebäude angehen. Fraktionen überzeugt vom Konzept „Das hat uns überzeugt“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Vincent ten Voorde. Er regte an, zeitnah in die Planungen einzusteigen und nicht wie von der Verwaltung vorgeschlagen, bis Ende Mai oder Anfang Juli zu warten.