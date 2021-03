Zwischen Präsenz und Notbetreuung

„Die Grundschulen sind nach mehrwöchigem Distanzunterricht am 22. Februar jeweils mit der Hälfte der Schülerinnen und Schüler in den Wechselunterricht gestartet. Auch die weiterführenden Schulen haben am selben Tag mit ihren Abschlussklassen den Präsenzunterricht wieder aufgenommen“, gab Fachbereichsleiter Michael Alfert in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport am Montagabend einen Überblick über die aktuelle Situation.

Teilweise seien Klassen und Kurse getrennt worden, um den notwendigen Abstand sicherzustellen. Es gelte verschärfte Maskenpflicht für alle Kinder und Jugendlichen auf dem gesamten Schulgelände, so auch am Sitzplatz während des Unterrichtes.

Seit dem 15. März sind auch die Jahrgänge 5 bis 9 mit Wechselunterricht sowie die Einführungsphase (EF) mit täglichem Präsenzunterricht in die Schulen zurückgekehrt. Für Kinder der Jahrgänge 1 bis 6 werde an den Zwischentagen parallel eine Notbetreuung angeboten, die im Wesentlichen unter der Aufsicht der Mitarbeiter des Schulträgers am jeweiligen Schulstandort stehe.

Buskapazität wie im Normalbetrieb

Aktuell erfolge die Schülerbeförderung durch die Firma Veelker mit den Buskapazitäten, die auch im Normalbetrieb zum Einsatz gelangen, obwohl durch den Wechselunterricht der Jahrgänge 1 bis 9 nur circa 60 Prozent der Schüler vor Ort seien. „Sollte der Präsenzunterricht künftig ausgeweitet werden, wird – wie im Zeitraum von August bis Dezember 2020 – auch wieder der Einsatz von Zusatzbussen auf den stark frequentierten Linien erfolgen“, führte Alfert aus.

Die Prüfung einer Beschwerde aus der Elternschaft habe ergeben, dass die vermeintliche Überfüllung eines Busses auf das typische Verhaltensmuster der Schülerschaft – alle wollen in den ersten von zwei Bussen – zurückzuführen gewesen sei. „Hier sind auch die Schulen gebeten worden, im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht an den Schulhaltestellen tätig zu werden“, sagte der Fachbereichsleiter.

Den Lehrerkollegien sowie dem sonstiges schulischen Personal an den Grundschulen sei die Möglichkeit zur Impfung im Impfzentrum Greven eröffnet worden. Für die Lehrkräfte und das sonstige Personal an den weiterführenden Schulen stehe ein solches Angebot zur freiwilligen Impfung noch aus.

SelbsttestsS

Am 17. und 18. März wurden die weiterführenden Schulen vom Land NRW mit Selbsttests für alle Schüler beliefert, so dass diese vor den Osterferien während des Unterrichtes jeweils ein Mal getestet werden können beziehungsweise bereits getestet wurden. Das Land will diese Selbsttests nach den Osterferien auch an den Grundschulen und dann nach Möglichkeit zwei Mal pro Woche zum Einsatz kommen lassen.

Vorübergehend am Schulzentrum untergebracht wurden die VHS-Sprach- und Integrationskurse wie auch der vom Schulamt für den Kreis Steinfurt organisierte herkunftssprachliche Unterricht in Arabisch, Portugiesisch und Russisch. Der Unterricht erfolgt aktuell in den Raummodulen der Hauptschule. Letzteres sei laut der Leiterin der Realschule, Doris Nollen Kuhlbusch, nicht mit dem Hygienekonzept in Einklang zu bringen. „Ich möchte das nur anmerken.“

Ferner teilte sie mit, dass eine Lerngruppe mit 20 US-amerikanischen Gastschülern des Sportwerks an der Realschule unterrichtet werde. Es handele sich um junge Menschen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Die Bezirksregierung sei in dieser Sache informiert.