Würden sich homosexuelle Paare aus Ochtrup an Stefan Hörstrup wenden und ihn bitten, sie zu segnen, der Pfarrer von St. Lambertus würde sie nicht abweisen. In den sechs Jahren, die er nun schon in Ochtrup ist, geschah dies allerdings kein einziges Mal. „Es würde sich wahrscheinlich auch gar keiner melden“, vermutet Hörstrup, dass sich viele Homosexuelle nach dem Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften so vor den Kopf gestoßen fühlen, dass sie auf einen Segen dieser Institution verzichteten. Glaube lebt von Gemeinschaft und Austausch „Da macht die Kirche im Moment viel kaputt“, findet Hörstrup. Er kann nachvollziehen, wenn sich Schwule und Lesben deshalb in der katholischen Kirche nicht angenommen fühlen. Der vielzitierte Satz, man könne auch ohne Kirche glauben, sei zwar grundsätzlich richtig. „Die Frage ist aber, ob man es auch tut“, sagt Hörstrup.