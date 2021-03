Für viele Ochtruper, die dem Aufruf dieser Zeitung gefolgt sind und ihre Erfahrungen mit der Deutschen Glasfaser (DG) geschildert haben, gleichen diese einer unendlichen Geschichte. Eine Geschichte von leeren Versprechungen, sehr langen Wartezeiten oder schlecht bis gar nicht durchgeführte Arbeiten, wie rund 20 Rückmeldungen in drei Wochen bezeugen. Diese stehen zum Teil stellvertretend für die Nachbarn. Nicht wenige fühlen sich von der DG hintergangen. Die Probleme teilen sich in drei Bereiche auf: die Tiefbauarbeiten, die am Hausanschluss ankommende Leistung und überhaupt einen Vertrag abzuschließen. Hinzu kommt, dass die Kontaktaufnahme schwierig bis unmöglich zu sein scheint. Dutzende Anrufe, E-Mails, Briefe oder Einschreiben führten lediglich zu standardisierten Antworten, nach dem Motto, man werde sich kümmern. Doch auch nach Monaten sei gegen diese Probleme nichts unternommen worden. „ Wir sind einfach nur sauer! “ Kunde der Deutschen Glasfaser Ein Beispiel zeigt der im Juli 2019 begonnene Versuch, einen Auftrag für einen Hausanschluss an die DG zu erteilen. Im Februar dieses Jahres wurde die Leitung ins Haus gezogen. Jedoch konnten die Bewohner nicht ans Glasfasernetz angeschlossen werden, da der Auftrag nicht erfasst war.