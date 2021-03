Am vergangenen Wochenende waren an der Schützenstraße Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind unbekannte Täter dort in eine Firma eingebrochen. Sie schlugen zunächst ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Innern des Gebäudes. Danach durchsuchten sie die Firmenräume und brachen verschiedene Behältnisse auf. Aus einem verschlossenen Schlüsselkasten entwendeten sie verschiedene Fahrzeugschlüssel. Zwei von diesen Schlüsseln passten zu zwei weißen Transportern der Marke Mercedes Sprinter, die vor der Halle geparkt waren. Diese wurden durch die Täter entwendet. Die Kennzeichen der Sprinter lauten CW-TR 116 und CW-TR 515. Die Fahrzeuge waren laut Polizeibericht bereits mehrere Jahre alt und hatten eine blaue Firmenaufschrift auf der Fahrzeugseite. In den Autos waren hochwertige Werkzeuge deponiert. Der Wert dieser Werkzeuge kann zurzeit nicht genau beziffert werden, dürfte aber einen vierstelligen Wert betragen. Ersten Schätzungen nach beträgt der Wert der Mercedes Sprinter zusammen etwa 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die zwischen Freitag (26. März), 16.30 Uhr, bis Sonntag (28. März), 18 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schützenstraße gemacht haben. Zeugen sollten sich bei der Polizei in Ochtrup (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55) melden.