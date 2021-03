Ein Ochtruper Monopoly-Spiel unterm Weihnachtsbaum. Das wird in diesem Jahr möglich sein. Denn: Ali Pish Been von der apb Solutions GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Ochtruper Stadtmarketing und Tourismus GmbH ein solches entwickelt. Bei dem Monopoly wird es sich jedoch nicht um eine einfache Kopie handeln, sondern um ein Original. Der Spielwarenhersteller Hasbro, der durch den Verkauf von Monopoly vielen wohl ein Begriff sein wird, kümmert sich auch um die Ochtruper Version.