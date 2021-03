Lärm, Staub, der Weg zum eigenen Grundstück gleicht einem Hindernisparcours. So ein Straßenausbau macht keinem Anwohner Spaß. Ärgerlich wird es, wenn man das Gefühl bekommt, dass bei den Bauarbeiten direkt vor der Haustür etwas nicht nach Plan läuft. So ergeht es derzeit einigen Anwohnern der Lautstraße. Seit Herbst vergangenen Jahres wird ihre Straße von verschiedenen Firmen in Beschlag genommen. Einige Nachbarn sind der Ansicht, dass alles recht chaotisch abläuft. Baustelle An der Lautstraße steht neben dem Endausbau der Straße, die Sanierung des Regenwasserkanals inklusive der Anschlussleitungen sowie der Schmutzwasseranschlüsse an. Darüber hinaus werden die Stromleitungen für die Straßenbeleuchtung und einige Hausanschlüsse erneuert. Josef Janning wohnt an der Ecke zur Augustin-Wibbelt-Straße am Rande der Baustelle. „Bei den Firmen findet überhaupt keine Absprache statt“, gibt er seinen Eindruck bei einem Ortstermin wieder. Er spricht von „Organisationsschwachsinn“. Sein Nachbar Detlef Leseberg sieht das ähnlich. Bei der Sanierung des Kanals seien Teile der Augustin-Wibbelt-Straße wiederaufgerissen worden, kritisiert er. „Die war doch gerade erst fertig geworden“, wirft Josef Janning kopfschüttelnd ein.