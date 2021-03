Als Lukas Inderwisch vor fünf Wochen nach Ochtrup fuhr, um in der Pfarrei Sankt Lambertus ein Praktikum zu absolvieren, waren seine Gefühle gemischt. „In einer Zeit, in der in den Pfarreien das Gemeindeleben heruntergefahren wird, klingt das wie ein Praktikum ohne Praxis. Wie mag das gehen?“, ging es ihm durch den Kopf. „Ich habe schnell festgestellt, dass trotz Corona vieles läuft“, blickt er zurück und erzählt von seinen Erfahrungen. So hatte er die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Pfarrhauslebens zu schauen. Dort habe er ein offenes Team angetroffen, das sehr gut miteinander arbeitet. Offenes Team „Und alle haben mich mitgenommen.