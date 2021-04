Bürgermeisterin Christa Lenderich musste sich bei ihrem Besuch in der Lokalredaktion zu Beginn der Karwoche erst einmal setzen. „Wahnsinn, so viele und tolle Einsendungen“, freute sich die Verwaltungschefin über die rege Teilnahme bei der Osterbastelaktion der Westfälischen Nachrichten. Doch dann wurde es unangenehm für Ochtrups erste Bürgerin. Denn ihre Aufgabe war es, die schönsten unter den eingesendeten Osterhasen auszuwählen. „Sie hätten mich ruhig vorwarnen können“, meinte Christa Lenderich kopfschüttelnd. „Die sind doch alle schön. Können nicht alle gewinnen?“ Doch leider gab es nicht für alle Kinder einen Preis. Mit den jüngsten Teilnehmern fing die Jurorin schließlich an. Gründlich betrachtete sie die Werke – darunter kunterbunte Bilder, aber auch hübsche Basteleien.