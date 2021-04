Wenn eine Hundenase oder eine menschliche Hand ein wildes Tierkind berühren, ist das oft das Todesurteil für den jungen Vogel, das Hasenbaby oder das Rehkitz. Mit dem fremden Geruch im Fell oder Gefieder nehmen die Mütter ihren Nachwuchs oft nicht mehr an. Genau deshalb sei es so wichtig, in der jetzt begonnen Brut- und Setzzeit bei Spaziergängen auf den Wegen zu bleiben und den Hund anzuleinen, erklären Bernd Schwarteck und Dr. Christian Kalbfleisch vom Hegering Ochtrup. Fasane und Enten hätten schon mit der Brut begonnen. „Werden sie dabei gestört und verlassen ihr Gelege, kühlten die Eier schnell aus“, erklärt Hegeringleiter Schwartbeck.