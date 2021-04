Zu einem Alleinunfall kam es am Dienstag um 9.15 Uhr auf der L 582 zwischen Metelen und Ochtrup. Eine 24-Jährige befuhr die Metelener Straße in Richtung Ochtrup. Etwa in Höhe der ehemaligen Gaststätte Holtmannspötter „De Kniep“ verlor die Frau nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie rutschte auf der abgetrockneten Straße nach rechts auf den Grünstreifen, überführ einen Begrenzungspoller, schlitterte auf die Fahrbahn zurück und schleuderte nach links erneut auf den Grünstreifen. Dort überfuhr sie mit ihrem Wagen einen kleinen Straßengraben, rutschte an einem Telefonmast vorbei und prallte gegen einen Baum. Die bei der Kollision geöffneten Airbags verhinderten augenscheinlich Schlimmeres.

Die junge Frau wurde zur Beobachtung ihrer Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die L 582 musste zur Unfallaufnahme von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr in beide Richtungen für kurze Zeit gesperrt werden.