Infopaket von der Feuerwehr

Das letzte Jahr im Kindergarten ist für die zukünftigen Schulkinder, die in Fachkreisen auch liebevoll als „Maxikinder“ bezeichnet werden, immer mit ganz besonderen Aktionen verbunden. Ab diesem Zeitpunkt wissen die Maxikinder, dass sie nun zu den Größten und Ältesten gehören und dass das Ende der Kindergartenzeit in Sicht ist. In dieser Zeit werden viele Aktivitäten geplant und durchgeführt, die nur für diese Kinder privilegiert sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr . Ein besonderer Höhepunkt in diesem Zusammenhang ist der Besuch der Feuerwehr.

Im Materialpaket enthalten ist eine Mal- und Bastelvorlage eines Löschfahrzeuges. Foto: Feuerwehr Ochtrup

Bereits seit einigen Jahren bietet die Feuerwehr Ochtrup für Kindergärten und Grundschulen das Konzept der Brandschutzerziehung an. Das eigens hierfür gegründete Team für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung (BeBa-Team) hat sich hierbei das Ziel gesetzt, den Schul- und Kindergartenkindern das Thema Feuer und Feuerwehr, die Faszination, aber auch die damit verbundenen Gefahren erlebbar und begreifbar zu machen. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder feststellen müssen, dass viele Kinder nicht wissen, wie sie sich im Brandfall richtig zu verhalten haben“, wird Sabrina Thiele – Leiterin des BeBa-Teams der Feuerwehr Ochtrup, in der Pressemitteilung zitiert. „Unser Ziel ist es daher, diese – mitunter lebenswichtigen – Wissenslücken früh schließen zu können und die Kinder für diese Themen zu sensibilisieren.“

Notruf absetzen

Das durch das BeBa-Team entwickelte Konzept zur Brandschutzerziehung für die Kindergärten der Töpferstadt gliedert sich in zwei Blöcke. Neben dem Besuch der BeBa-Mitglieder in den Kindergärten, wo zunächst theoretisch auf spielerische Art und Weise das Thema Feuer und Feuerwehr, aber auch Inhalte wie das richtige Verhalten im Brandfall oder das korrekte Absetzen eines Notrufes behandelt werden, folgt an einem weiteren Tag ein Ausflug zum Feuerwehrgerätehaus Ochtrup. Dort steht vor allem die Vorführung der großen Einsatzfahrzeugen mitsamt ihrer vielfältigen Ausrüstung im Vordergrund. Das Anprobieren der Schutzausrüstung, die Orientierung in einem künstliche vernebeltem Raum und der Versuch, einmal selbst in die Rolle als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu schlüpfen und das Strahlrohr zu bedienen, lässt die Augen der meisten Kinder erstrahlen.

Unterrichtsmaterial

Doch coronabedingt sei es dem BeBa-Team, aber auch den Verantwortlichen der Kindergärten momentan nicht möglich, diese Angebot der Brandschutzerziehung den Maxikindern zu ermöglichen, teilt die Feuerwehr mit. „Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem es uns leider nicht möglich ist, die Brandschutzerziehung in den Kindergärten durchzuführen“, so Sabrina Thiele enttäuscht.

Stadt übernimmt Kosten

Ein Grund mehr für das BeBa-Team, sich eine Kleinigkeit einfallen zu lassen. „Die Maxikinder müssen in ihrem letzten Kindergartenjahr auf so viele tolle Sachen verzichten, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Kindern wenigstens etwas Brandschutzerziehung zu ermöglichen“, berichtet Thiele, welche zusammen mit ihrem Stellvertreter Tom Schröder in den vergangenen Tagen ein Ausbildungspaket für die Kindergärten zusammengestellt hat. Neben Informationsbroschüren und „Unterrichtsmaterialien“, die die Erzieher dabei unterstützen sollen, die Themeninhalte eigenständig zu vermitteln, enthält das Materialpaket diverse Malvorlagen, Mini-Bücher, Memory-Spiele und vieles mehr. Insgesamt verteilte das BeBa-Team 15 Materialpakete für insgesamt 226 Kinder. Die Kosten für das darin enthaltende Material übernimmt die Stadt. „Wir sind optimistisch, dass wir viele der betroffenen Kinder während ihrer Grundschulzeit im Feuerwehr-Gerätehaus begrüßen können und die verpassten Inhalte somit nachholen können“, blickt Sabrina Thiele positiv gestimmt in die Zukunft.