Ochtruper stiehlt und randaliert in Gronau

Ein 25-jähriger Ochtruper machte in den vergangenen Tagen in Gronau Ärger. Am Dienstag meldeten sich gegen 23.30 Uhr fast zeitgleich Mitarbeiter zweier Tankstellen an der Ochtruper Straße bei der Polizei. In der ersten Tankstelle hatte ein Mann Getränke an sich genommen und ohne zu bezahlen den Verkaufsraum verlassen. In der zweiten Tankstelle bestellte er drei Schachteln Zigaretten, nahm zwei an sich und drohte dem Mitarbeiter Schläge an, als dieser die dritte Schachtel festhielt und die Bezahlung verlangte. Anschließend verließ der Täter die Tankstelle ohne zu bezahlen. Die zuvor in der anderen Tankstelle gestohlene Bierflasche ließ er zurück.

Im Rahmen der Fahndung sprach ein Zeuge die Polizeibeamten auf dem K+K-Parkplatz an und berichtete von einem Mann, der an mehreren Fahrzeugen überprüft hatte, ob diese verschlossen sind. Kurz darauf fiel den Beamten auf dem Hardenbergring der Tatverdächtige auf. Sein Aussehen entsprach den Beschreibungen der Zeugen. Als der Verdächtige die Polizisten entdeckte, versuchte er zu fliehen, wurde aber eingeholt. Im weiteren Verlauf wehrte sich der polizeibekannte 25-jährige Ochtruper massiv. Er versuchte sich der Festnahme zu entziehen und die Beamten durch Schläge, Tritte und Kopfstöße zu verletzen. Die Beamten setzten sich aber durch und nahmen den 25-Jährigen fest.

Die Diebesbeute aus den Tankstellen wurde bei ihm ebenso gefunden wie ein nach dem Waffengesetz verbotenes Butterflymesser. Zwei Beamte und der Tatverdächtige erlitten leichte Verletzungen. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen und ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit des 25-Jährigen, der nach ausreichender Ausnüchterung wieder entlassen wurde. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch fiel der unter Drogen stehende Ochtruper erneut in Gronau auf: Gegen 21 Uhr entwendete er eine Flasche Mineralwasser aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle und kurz darauf hielt er sich widerrechtlich auf einem Firmengrundstück am Jöbkesweg auf. Dort trug er auch eine Firmenjacke und gab fälschlicherweise an, bei der Firma zu arbeiten. Er folgte den Anweisungen der Beamten an diesem Tag aber widerstandslos, zog die Jacke aus und verließ das Grundstück.