Saison liegt erneut auf Eis

„Der Schützenverein Welbergen hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, auch 2021 sein Schützenfest abzusagen. Die Rahmenbedingungen lassen es einfach nicht zu, ein fröhliches und ausgelassenes Fest zu ermöglichen“, schreibt Vorsitzender Rainer Kappelhoff . „Wir sind felsenfest davon überzeugt, im kommenden Jahr ein wunderbares Schützenfest gestalten zu können“, blickt Kappelhoff dennoch optimistisch nach vorne. Dem amtierenden Königspaar Britta und Thomas Lastring, die ihre Amtszeit nun abermals verlängerten, sei ein besonderer Platz in der Chronik des Schützenvereins sicher.

Schützenvereine Niederesch und Einigkeit

Ähnlich sieht es in den anderen Vereinen aus: Der Schützenverein Niederesch hat sein Sommerfest inklusive Kinderschützenfest abgesagt. Der Schützenverein Einigkeit verzichtet ebenfalls auf Veranstaltungen. „Sobald die Möglichkeit besteht, werden wir im Sommer einen Familienfrühschoppen abhalten – alles natürlich unter Vorbehalt“, verspricht Vorsitzender Stefan Eschhues.

Jubiläen des Berger Schützenvereins und von Lau-Brechte

Besonders bitter ist die Absage wohl für den Berger Schützenverein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, und den Schützenverein Lau-Brechte, der auf satte 375 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken kann. „Wenn es die aktuelle Lage erlaubt, würden wir gerne mit der Berger Schützenfamilie und unserem amtierenden Königspaar Ulrike und Thomas Hengstmann ein internes Fest zum Jubiläum feiern, können aber zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht einschätzen, ob so etwas zu einem späteren Zeitpunkt machbar ist“, erklärt Berger-Vorsitzender Frank Bußmann.

Für Ingo Krabbe vom Schützenverein Lau-Brechte und seine Vorstandskollegen stirbt die vielzitierte Hoffnung zwar zuletzt, aber eigentlich war auch ihnen frühzeitig klar, dass das mit dem Jubiläum in 2021 nichts wird. Falls möglich, will der Verein sein Sommerfest aus dem vergangenen Jahr nachholen, doch festgezurrt ist auch dort bislang nichts. „Wenigstens haben wir im September eine Freiluft-Generalversammlung abhalten können“, ist Ingo Krabbe noch heute froh über diesen „Geistesblitz“ eines Vorstandskollegen. Zumindest sei der Verein damit „satzungsmäßig sauber unterwegs“. 2021 stehen nämlich keine Vorstandswahlen an.

Pfingsten erneut ohne Schützenfest

Und dann Pfingsten, normalerweise die Schützenfestzeit in Och­trup, das Wochenende, an dem gleich mehrere Vereine feiern – in diesem Jahr wird es erneut eine Nullnummer. „Seit 1973 haben wir in Langenhorst jedes Jahr ein Schützenfest gefeiert und einen König oder Kaiser ausgeschossen. Das ist uns jetzt zwei Jahre hintereinander nicht möglich“, schreibt Vorsitzender Christof Maas. „Es macht uns als Verein sehr traurig.“ Sollten im Herbst größere Feiern möglich sein, will der Vorstand auf jeden Fall etwas organisieren. Die Verantwortlichen hoffen, spätestens im Dezember eine Generalversammlung abhalten zu können, um die Wahlen zum Vorstand nachholen zu können.

Die Waister Junggesellen haben ihre Feierlichkeiten in diesem Jahren ebenfalls abgesagt. Die jährliche Spende an die Kinderkrebshilfe Münster soll aber nicht ausfallen. „Am Pfingstwochenende haben wir wieder eine besondere Aktion geplant, an der sich jeder beteiligen kann. Wir hoffen, eine ordentliche Spendensumme zu erzielen“, teilt Vorsitzender Ralf Wienefoet mit.

Auch bei Horst und Wall und in der Oster wird es in diesem Jahr wohl keine Schützenfeste geben. „Wir sitzen alle im gleichen Boot“, weiß der stellvertretende Vorsitzende des Schützenvereins Horst und Wall, Michael Wülker. Die Feierlichkeiten seien zwar noch nicht offiziell abgesagt, „aber wir gehen davon, dass wir nicht feiern können“. Fast die gleichen Worte wählt auch Markus Dinkhoff vom Schützenverein Oster. Es sei schwierig, in diesem Jahr überhaupt irgendetwas zu planen, denn „es ist kaum abzuschätzen, was erlaubt sein wird und was nicht“. Und Feiern mit angezogener Handbremse, das kann sich in Ochtrup wohl kein Schützenverein vorstellen.