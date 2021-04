Wo kommen die Menschen an, wie gelangen sie zur Anmeldung und zur Registrierung? Wie führt der Weg zum Impfraum und anschließend in den Wartebereich? Fragen über Fragen die am gestrigen Freitag Manfred Wiggenhorn vom Ordnungsamte mit einigen Helfern in der Stadthalle zu lösen hatte.

Terminbestätigung ist mitzubringen

Am heutigen Samstag finden dort keine Sitzungen statt, diesmal werden 400 Impfwillige erwartet. Und die sollen auf Einbahnstraßen mit Abstand durch die Stadthalle geleitet werden. Alle fünf Minuten kommen fünf Personen, die von Mitarbeitern des DRK und des Malteser Hilfsdienstes in Empfang genommen werden. „An den Tischen müssen sie ihren Personalausweis, ihre Impfterminbestätigung und ihre bereits zuhause unterschriebene Impferklärung vorlegen“, sagt Katharina Neupert, Praxis-Managerin Gesenhues, die gestern ihren Arbeitsplatz eingerichtet hat. Sie und ein Vertreter des Praxisteams Heilsam werden anschließend die Anmeldung übernehmen und die Impflinge in eine der sechs Impfkabinen schicken.

Wartebereich

Nach der Spritze mit dem Wirkstoff Astrazeneca geht es in einen Wartebereich. Dort ist Ausruhen angesagt. Die Stühle dafür haben Wiggenhorn und sein Team bereits mit ausreichend Abstand aufgestellt.