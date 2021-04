88 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und müssen sich – sofern sie sich nicht in einem Krankenhaus befinden – in häuslicher Isolation aufhalten. 102 Töpferstädter haben, weil sie engen Kontakt zu einem Infizierten hatten, vom Ordnungsamt der Stadt eine Ordnungsverfügung erhalten, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass sie sich in eine mindestens 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Ordnungsverfügung Solange diese Ordnungsverfügung nicht wieder aufgehoben ist, ist es den betroffenen Personen untersagt „ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes“, die Wohnung zu verlassen. Außerdem ist es nicht erlaubt, in dieser Zeit Besuch von Personen zu empfangen, die nicht zum Haushalt gehören. Mit dieser Anordnung soll die Weiterverbreitung des Covid-19-Erregers unterbunden werden. Sie dient damit dem Schutz der allgemeinen Bevölkerung.