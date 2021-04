Gebannt blicken Hedwig Fehren und Bernd Huesmann auf den Computerbildschirm. Dort laufen Zusammenschnitte der Offenen Deutschen Tanzsportmeisterschaften (GOC) in Stuttgart und Videoclips aus der eigenen aktiven Zeit. Ihr Fuß wippt im Takt der Musik, er schwelgt in Erinnerungen: „Tanzen ist eine Herzensangelegenheit.“ – „Freude pur“, ergänzt sie. Die beiden Ochtruper sind Mitglieder der Tanzsportfreunde Ochtrup. Die Anfänge des Vereins sind in den 70er-Jahren zu finden. 1977 gründeten Tanzbegeisterte den Tanzsportclub 77 (TSC). „Der ist aus der Gesellschaft Erholung entstanden“, erinnert sich Gründungsmitglied Hedwig Fehren. Ihre Mitstreiter und sie fassten das Tanzen als Sport auf. In der gleichnamigen Gaststätte an der Laurenzstraße trafen sie sich anfangs. Doch als immer mehr Interessierte zum TSC stießen, wurde der Saal zu klein.