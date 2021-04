Mit einem Antrag der CDU , im Stadtgebiet weitere Blühflächen anzulegen, hat sich der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am Dienstagabend beschäftigt. „Im Bereich der Innenstadt gibt es unserer Meinung nach noch zahlreiche ungenutzte Flächen, die man in der Zeit vom Frühjahr bis Herbst begrünen könnte“, führte Bernhard Mieling für seine Fraktion aus. Auch Blumenampeln könnten zu einem verschönerten Stadtbild beitragen.

Letzteres griff Bürgermeisterin Christa Lenderich auf und wies darauf hin, dass ein Dienstleister auf die Ochtruper Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) zugegangen sei: „In einem Pilotprojekt sollen in der Bahnhofstraße Blumenampeln angebracht werden.“ Daraus könne ein Konzept zur Nachhaltigkeit und Biodiversität entstehen. Die OST will dann Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher befragen und Rückmeldungen sammeln. Der Dienstleister übernehme die vollumfängliche Pflege. Auf Nachfrage von Carola Wesbuer-Kraxner (Grüne) bezifferte die Bürgermeisterin die Kosten der Maßnahme auf 3000 Euro, die durch Mittel der OST gedeckt seien.

Stauden benötigen viel Pflege

Bauamtsleiterin Karin Korten ergänzte, dass bei Pflanzungen in der Innenstadt von Ochtrup drei unterschiedliche Arten unterschieden werden. Die Stauden als Ziergewächse benötigten viel Pflege. Das sei nicht zuletzt in den vergangenen Jahren deutlich geworden. Bei Blühwiesen würden einjährige Aussaaten genutzt, bei Blühstreifen mehrjährige. Vor diesem Hintergrund entschied der Ausschuss, die Entscheidung über den CDU-Antrag bis zu seiner nächsten Sitzung zu vertagen. Dann will die Verwaltung konkreter ausführen, welche verschiedenen Aktionen mit der OST in Planung sind.