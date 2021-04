Die Sickerwasserschächte in der Sondermülldeponie in der Weiner werden aktuell saniert. Vier der neun Schächte sind langfristig nicht standsicher. Bereits 2002 wurden diese Schwachstellen aufgezeigt. Die Schächte werden jetzt durch größere mit zwei Metern Durchmesser ersetzt. Über den Stand der Arbeiten sind die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in ihrer Sitzung am Dienstagabend informiert worden. Seit der Insolvenz der ehemaligen Betreiberin, der Gesellschaft für Materialrückgewinnung und Umweltschutz (GMU), im Jahr 2017 ist die Bezirksregierung Münster für die Deponie zuständig. Sie hat die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) mit den Arbeiten beauftragt, die Firma Lobenhofer Bau und Umwelt (LBU) aus Bayern führt diese aus.