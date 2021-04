Die Diskussion über die Standorte von Glascontainern ist eine, die niemand gewinnen könne. So formulierte die Erste Beigeordnete, Birgit Stening, die Debatte um selbige im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie am Dienstagabend. Anwohner der Niedereschstraße hatten einen Antrag zur Versetzung der Glascontainer an der Ecke Kleiberweg gestellt. Bereits 2010 gab es einen ersten Antrag. Es gehe vornehmlich um die Geräuschbelästigung beim Einwurf der Glasflaschen sowie den hinterlassenen Dreck und die Scherben.