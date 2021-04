Besorgte Eltern haben die Polizei über diesen Vorfall informiert, der sich gegen 16.30 Uhr zugetragen hat. Den Ausführungen nach haben fünf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren im Park gespielt, als ein bislang unbekannter Mann die Gruppe ansprach und diese von der Örtlichkeit verjagte.

Als Grund gab der Mann gegenüber den Kindern an, dass sie beim Spielen zu laut wären. Die Kinder verließen daraufhin den näheren Bereich. Der Unbekannte folgte ihnen und drohte ihnen mit einem ausgeklappten Zollstock. Die Kinder liefen dann im weiteren Verlauf in Richtung des dortigen Berges. In diesem Bereich wartete der Mann auf die Kinder und bedrohte sie erneut. Die Kinder flüchteten nach dieser erneuten Bedrohung nach Hause und informierten die Eltern.

19 bis 20 Jahre alt

Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 19 bis 20 Jahre alten Mann, der etwa 1,90 Meter groß war. Er hatte eine normale Statur, trug einen Oberlippenbart und war mit einer neongelben Bauarbeiterjacke, einer grau/braunen Arbeiterhose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 0 25 53/ 93 56 41 55, zu melden.