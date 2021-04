Die Verwaltung sah grundsätzlich die Notwendigkeit, die Aktion „Ochtrup räumt auf“ ein zweites Mal in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Die Grünen hatten mehrere Gründe für ihren Antrag. Zum einen seien coronabedingt bei der Aktion im März nicht so viele Teilnehmer wie sonst unterwegs gewesen. Die Müllmenge fiel entsprechend geringer aus. Andererseits mache es aus Sicht der Grünen Sinn, im Sommer noch einmal Müll zu sammeln. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass Müll während der Mahd geschreddert werde und so als Mikroplastik in den Kreislauf gelange, führte Carola Wesbuer-Kraxner aus.