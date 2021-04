Die Coronawerte steigen seit Anfang des Monats wieder an. Stadtverwaltung, Ärzteschaft, Apotheker und nicht zuletzt die Bürger versuchen ihr Möglichstes, die Pandemie einzudämmen. Fachbereichsleiter Michael Alfert gab in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch einen Überblick.