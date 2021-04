„Lass unser Herz brennen, wenn Du zu uns redest.“ Dieses Wort, angelehnt an das Lukasevangelium, hatten die drei Männer über ihre Weihe gesetzt, mit der für sie nun eine weitere Station auf ihrem Weg zur Priesterweihe im kommenden Jahr erreicht ist. Darüber informiert das Bistum in einem Presseschreiben.

Bischof Genn brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die drei Männer sich mit ihrer Entscheidung dem Wort Gottes und seiner Botschaft verschreiben. „Sie geben diesem Wort Ihr Leben, mit Ihrem Fleisch und Blut. Weil es Sie entzündet, entbrannt hat, weil es immer wieder neu in Ihnen aufgeflackert ist. Damit drücken Sie auch die Sehnsucht aus, dass diese Glut niemals verglimmen möge.“

Diakonaler Dienst

Als „Wasserzeichen des gesamten kirchlichen Dienstes“ bezeichnete Genn den diakonalen Dienst. Es sei die besondere Stärke eines Diakones, Beziehungen zu stiften und für die Menschen da zu sein, die am Rand der Gesellschaft stehen. „Gerade in dieser Zeit, in der es so viel Not und Leid gibt, dürfen wir diesen Aspekt der Hingabe des Wortes an die Bedrängten und Verwundeten niemals vergessen“, betonte der Bischof.

Tobias Eilert , Matthias Fraune und Lars Rother hatten zuvor vor der Gemeinde ihre Bereitschaft zum Dienst als Diakon bekundet. Durch stilles Handauflegen des Bischofs wurden sie anschließend geweiht. Schließlich bekamen sie Stola und ihr liturgisches Diakon-Gewand, die Dalmatik, übergezogen. Bischof Genn überreichte ihnen das Evangeliar und begrüßte sie in ihrer neuen Verantwortung.

Er dankte auch all jenen, die die neuen Diakone auf ihrem Weg begleitet und unterstützt hatten. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten jeweils nur einige Menschen aus den jeweiligen Lebensstationen der drei Männer dabei sein. Für alle anderen wurde die Feier ins Internet übertragen.

Das Diakonatsjahr wird Tobias Eilert in der Pfarrei St. Johannes in Oelde absolvieren, Matthias Fraune in der Propsteigemeinde St. Remigius in Borken und Lars Rother in der Pfarrei St. Martinus und Ludgerus in Sendenhorst. Am Ende des Diakonatsjahres soll die Priesterweihe zu Pfingsten 2022 stehen.