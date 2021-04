„Wir müssen nicht begründen, warum wir uns gegenseitig willkommen heißen, sondern wir müssen begründen, warum wir heute nicht gemeinsam Abendmahl feiern“. Es war eine der zentralen Thesen, die hängen blieb am Ende der Podiumsdiskussion zur Entwicklung und Zukunft der Ökumene, zu welcher der Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken eingeladen hatte und die aufgrund der Corona-Beschränkungen digital stattfand. Mit Blick auf den mit Spannung erwarteten 3. Ökumenischen Kirchentag, der vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt am Mai stattfinden sollte und nun mit vielen dezentralen Veranstaltungen in ganz Deutschland gefeiert wird, hatte Erwachsenenbildungsreferentin Dr. Esther Brünenberg-Bußwolder zwei renommierte Professoren eingeladen, um über den aktuellen Stand und Perspektiven der Ökumene zu diskutieren. Diskussion mit Ochtruper Pfarrer Nach einem durchaus wissenschaftlich-theoretischen Einstieg durch die beiden Referenten waren es in der anschließenden Diskussion zwei Ochtruper Pfarrer, die durch ihre Wortmeldungen eindrücklich zeigten, wie Ökumene in vielen Gemeinden bereits gelebt wird. Aber der Reihe nach. In einem einführenden Dialog hatten Prof. Dr. Michael Beintker, emeritierter evangelischer Professor für systematische Theologie und Prof. Dr.