Prüfungen in der Stadthalle

Großteil des Abiturjahrgang in Quarantäne

Ochtrup -

Von Alex Piccin

Nachdem sich ein Schüler der Abiturientia am Städtischen Gymnasium mit dem Coronavirus infiziert hatte, musste sich fast der halbe Jahrgang in Quarantäne begeben. Wenige Tage vor der ersten Prüfung hat die Schule zusammen mit dem Gesundheitsamt eine Lösung gefunden, wie die Klausuren unter Wahrung der Sicherheitsstandards geschrieben werden können. Für die restlichen Schüler am Gymnasium findet der Wechselunterricht wie geplant statt.