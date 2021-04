Strafverfahren geht in die vierte Runde

Ochtrup -

Von Norbert Hoppe

Auch am dritten Verhandlungstag war noch kein Prozessende in Sicht. Einem 37 Jahre alten Mann aus Ochtrup wird Kennzeichenmissbrauch vorgeworfen sowie ein Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt zu haben. Im Steinfurter Amtsgerichtssaal ging es bisweilen hoch her.