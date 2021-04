„Versuchen Sie mal, einem Landwirt Ende November einen Mähdrescher oder einen Maisschneider zu vermieten.“ Reinhold Wessendorf war mit seiner Frau Anne schon bei der Gründung ihres landwirtschaftlichen Lohnunternehmens im Jahr 1978 klar, dass sie sich mit ihrer Firma breit aufstellen müssen. Anfangs geschah das noch auf dem elterlichen Hof in der Weiner 140. Als ausgebildeter Landwirt mit einem Maschinenbaustudium schienen die Voraussetzungen dafür bestens. Also konstruierte er „so nebenbei“ eine bis zu 500 PS starke Maismühle, die auch heute noch zur Futterproduktion in der Schweinemast eingesetzt wird und die der Ochtruper auch für andere Lohnunternehmen baute. „Natürlich denken viele beim Stichwort Lohnunternehmen an einen großen Maschinen- und Fahrzeugpark. Aber wir haben in unserem angestammten Betriebsfeld immer nach rechts und links geschaut“, betont der Seniorchef des Agrar-Services Wessendorf, der die Geschäftsleitung mittlerweile in die Hände von Sohn Benedikt Wessendorf gelegt hat.