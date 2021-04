Es gibt noch Klärungsbedarf bei einem Strafverfahren, das am Mittwoch vor dem Amtsgericht Steinfurt verhandelt wurde. Daher wird das Gericht von Amts wegen einen weiteren Termin festsetzen. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann aus Ahaus, dem die Staatsanwaltschaft die Mittäterschaft vorwirft, an einem Diebstahl und einem gemeinschaftlich vorgetäuschten Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Nach der Anklage soll der Ahauser im Oktober 2019 auf einem Parkplatz an der A 31 zwischen den Ochtruper Anschlussstellen mit drei weiteren Männern an dieser Straftat beteiligt gewesen sein.