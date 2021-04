„Somit ist Frau Schmiegel zum 15. April aus dem Rat der Stadt Ochtrup ausgeschieden“, heißt es dazu in der Mitteilung der Stadt. Die 39-Jährige war im vergangenen Jahr für die CDU erstmals in den Stadtrat gewählt worden. Sie sei ein sehr aktiver Mensch und darum mit viel Energie in ihr Amt gestartet, berichtet die Ochtruperin im Gespräch mit dieser Zeitung. Allerdings habe sie die Langsamkeit und Trägheit des politischen Geschäfts erschreckt. „Man weiß nicht, was auf einen zukommt.“ Schnell habe sich deshalb bei ihr Frust eingestellt. „Es ist ein bisschen als würde man dauerhaft an Verstopfung leiden“, zieht die Ärztin schmunzelnd einen medizinischen Vergleich. Trotz ihres Rücktritts möchte sich Simona Schmiegel weiterhin für ihre Ideen einsetzen. Nun wolle sie aber, was ihre politische Arbeit angehe, erst einmal durchatmen. Simona Schmiegels Nachfolge im Rat und in den Ausschüssen werde Gerhard Pohl übernehmen, informierte auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten Andrea Eiling, bei der CDU in Ochtrup zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gerhard Pohl war bereits 2014 bis 2020 für die CDU im Rat der Stadt. In der nächsten Sitzung des Gremiums am Donnerstag (29. April) soll er eingeführt werden.