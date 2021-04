„Ich schlafe weniger und lese mehr“. Das ist das fröhlich-trotzige Motto von Markus Bünseler. Für den agilen Buchhändler der Buchhandlung Steffers gilt diese Richtschnur aber nicht nur am heutigen Unesco-Welttag des Buches, sondern ist in diesen eigenartigen Zeiten der Lockdowns ein guter Rat für jede Frau und jeden Mann. „Ich schenk dir eine Geschichte“ Nicht nur die Erwachsenen, sondern gerade der beim Lesen mitunter zurückhaltende Nachwuchs rückt für die Aktion der Stiftung Lesen „Ich schenk dir eine Geschichte“ am Welttag des Buches (siehe Infokasten) besonders ins Blickfeld.