Wenn die städtischen Wasserspiele wieder laufen, ist der Frühling nicht mehr weit – dann auch der gefühlte, nicht bloß der kalendarische. Die Wassersäulen am Pottbäckerplatz erfreuen an warmen Tagen besonders die Kleinsten. Der Baubetriebshof kümmert sich im Frühjahr darum, dass alle Brunnen pünktlich wieder in Schuss sind. Eine größere Maßnahme steht derzeit am Stüwwenkopp-Brunnen an. Dort hat die Firma Albers den Kies mit Hilfe eines Saugbaggers entfernt. Dieser wird auf dem Baubetriebshofgelände am Witthagen von städtischen Mitarbeitern gereinigt.