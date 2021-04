Negative Tests bei Quarantänefällen

Ochtrup -

Alle 32 Abiturienten, die nach der Corona-Positivität eines Mitschülers am vergangenen Wochenende in Quarantäne mussten, dürfen nach dem ursprünglichen Zeitplan an den Abiturprüfungen teilnehmen. Die Erleichterung war bei ihnen und beim Lehrpersonal groß, als die PCR-Tests negativ ausgefallen sind. Elf Schülerinnen und Schüler sind am Freitagmorgen mit dem Fach Englisch in die Prüfungswochen gestartet.