Wie geht es der Gastronomie? Bernd Kock: 2020 war ein turbulentes Jahr. Am meisten betroffen war in unserer Branche sicherlich die Gastronomie, aber natürlich auch der Veranstaltungsbereich und damit auch die Vereine. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren schon ohne das Coronavirus knapp 40 Prozent der gastronomischen Objekte verloren. Durch die Coronakrise werden wir künftig noch weitere Gastronomen verlieren. Diejenigen, die ein finanzielles Polster haben, werden trotz der staatlichen Hilfe an ihre Reserven gehen müssen. Betriebe ohne diese Rücklagen haben wenig Chancen, die Krise zu überleben beziehungsweise sie werden sich sehr schwertun. Bernd Kock Foto: privat Gilt das auch für Ochtrup? Wie sieht die Situation hier vor Ort aus? Kock: Im ländlichen Bereich gibt es noch viele Eigentumsbetriebe und Pachtbetriebe mit niedrigen Mieten. Ochtrup hat eine gute und intakte Gastronomie. Wir merken beispielsweise im Bereich rund um die Lambertikirche, dass auch verstärkt Gäste von außerhalb zu uns kommen – mit steigender Tendenz. Andere Städte in der Nachbarschaft sind nicht so gut aufgestellt. In den Großstädten sieht das natürlich anders aus. Dort gibt es einen extremen Wettbewerb und mitunter horrende Mieten.