13 Stufen führen hinauf in ein nostalgisches Paradies. Margret Leugers hat den Spitzboden ihres Hauses in einen Raum mit Modehits vergangener Zeiten verwandelt. Röcke, Blusen und farbenfrohe Kleider hängen wohlgeordnet an einem Ständer. Darunter extravagante Messe-Kollektionen, die einst die Models getragen haben, aber auch Kleider mit weißem Bubikragen – hochgeschlossen und minikurz. Und natürlich fesche Mini-Faltenröcke. Alles aus Stoffen genäht, die bei den Gebrüdern Laurenz produziert wurden. Beim Betreten dieses Raumes taucht man ein in die Welt der 1960er- und 1970er-Jahre. Es war die Zeit, als Margret Leugers „bei den Gebrüdern Laurenz auf dem Kontor saß“. Die Ochtruperin lacht. „Ja, so sagte man früher, wenn jemand im Büro arbeitete.“ Den Stenoblock in der Hand, Bleistift und Ohren gespitzt, um alles zu stenografieren, was der Chef diktierte – das war damals der normale Alltag der Damen vom Kontor. „Steno und Maschineschreiben waren wohl meine Stärken“, bemerkt Leugers, die zunächst für den Abteilungsleiter die Schreibarbeiten erledigte und später Sekretärin für zwei Chefs wurde.